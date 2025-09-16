https://1prime.ru/20250916/iski-862323108.html

Hugo Boss подала пять исков в защиту прав на бренды

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российские арбитражные суды после приостановления немецкой Hugo Boss деятельности в России удовлетворили пять исков, поданных ею в защиту своих прав на бренды, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Все исковые заявления были направлены в суды в 2025 году, до этого Hugo Boss с подобными исками не обращалась. Арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре иска, взыскав с ответчиков ООО "Зубайр", ООО "Миллениум", ООО "Просвет" и индивидуального предпринимателя Гюзел Йусуф в общей сложности 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 70 тысяч рублей компенсации за то же нарушение с ООО "Муер". Еще один иск Hugo Boss продолжает сейчас рассматривать арбитражный суд Хакассии. По данным ЕГРЮЛ, все ответчики занимаются торговлей, в том числе через интернет. Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде. Правительственная подкомиссия в апреле 2024 года одобрила сделку по продаже активов Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн".

