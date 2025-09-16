Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Только 10% россиян, указывающих в резюме навыки работы с искусственным интеллектом, активно применяют генеративный ИИ в своей деятельности, еще 37% экспериментировали с технологией, а 32% знают о ней только в теории, говорится в исследовании сервиса Chad AI и hh.ru (есть в распоряжении РИА Новости). "Несмотря на высокую потребность рынка в сотрудниках с ИИ-навыками, только 10% специалистов уже активно применяют генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментировали, и 32% лишь знают о технологиях, но не используют их в работе", - сказано в исследовании. Чаще всего россияне используют нейросети для написания и редактирования текстов, генерации изображений и видео, а также для написания кода. Кроме этого, ИИ часто используется для анализа данных и поддержки бизнес-процессов. По доле вакансий, в которых упоминается искусственный интеллект, лидирует Москва - здесь размещается 38% всех предложений. Санкт-Петербург занял долю в 16%, а остальные регионы - не более 3%. Кроме того, 67% работодателей, которым требуется IT-специалист, считают ключевым умение использовать ИИ для решения бизнес-задач, для 58% важно умение составлять запросы к нейросетям, почти 50% обращают внимание на способность оценивать качество и надежность решений ИИ. "Спрос на ИИ-специалистов растет и за пределами ИТ-сферы. Заработную плату выше рынка предлагают работодатели из госсектора (132 тысячи рублей), добывающей отрасли (110 тысяч рублей), сферы образования (105 тысяч рублей) и медицины (100 тысяч рублей в медиане)", - добавили аналитики. Аналитики HeadHunter проанализировали более 56 тысяч вакансий с упоминанием ИИ и нейросетей с начала года, более 111 тысяч резюме с упоминанием ИИ как навыка среди соискателей. Также использовали внутренние данные сервиса Chad AI на основе всех запросов пользователей за 2025 год (в среднем сервисом пользуется около 1 миллиона человек ежемесячно).
технологии, общество , москва, санкт-петербург, headhunter
Технологии, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, HeadHunter
06:07 16.09.2025
 
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе

Chad AI: только 10% россиян активно используют ИИ в работе

Заголовок открываемого материала