Исследование показало, как россияне относятся к ценам - 16.09.2025
Исследование показало, как россияне относятся к ценам
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян доверяют цене товара, подкрепленной отзывами или высоким рейтингом, а не стикерам со скидками, подсчитали для РИА Новости в совместном исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO. "По данным совместного исследования... 88% покупателей считают цену более честной, если ее подтверждают положительные отзывы, высокий рейтинг или метка "бестселлер". Для сравнения, на самую низкую цену, стикеры со скидкой или график изменений обращают внимание 81%. Таким образом, социальное подтверждение стало главным драйвером доверия к цене", - говорится в исследовании, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи россиян. При этом порядка 88% участников исследования выбирают платформу для покупок исходя из стоимости товара. Еще 49% покупателей важным критерием отмечают время доставки, 41% - отзывы на магазин и личный опыт, а 35% - фотографии товара. В исследовании отмечается, что такие показатели, как время доставки или интерфейс маркетплейса, не так важны для россиян, нежели цены на товары. "Люди хотят не только сэкономить, но и убедиться, что цена действительно справедливая и поддержана другими покупателями. Не менее важно, что даже в условиях активной конкуренции сервисов за удобство и скорость доставки решающим фактором остается именно цена", - прокомментировала результаты исследования директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.
07:01 16.09.2025 (обновлено: 07:57 16.09.2025)
 
Исследование показало, как россияне относятся к ценам

«Яндекс»: большинство россиян доверяют цене, подкрепленной отзывами

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян доверяют цене товара, подкрепленной отзывами или высоким рейтингом, а не стикерам со скидками, подсчитали для РИА Новости в совместном исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO.
"По данным совместного исследования... 88% покупателей считают цену более честной, если ее подтверждают положительные отзывы, высокий рейтинг или метка "бестселлер". Для сравнения, на самую низкую цену, стикеры со скидкой или график изменений обращают внимание 81%. Таким образом, социальное подтверждение стало главным драйвером доверия к цене", - говорится в исследовании, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи россиян.
При этом порядка 88% участников исследования выбирают платформу для покупок исходя из стоимости товара. Еще 49% покупателей важным критерием отмечают время доставки, 41% - отзывы на магазин и личный опыт, а 35% - фотографии товара. В исследовании отмечается, что такие показатели, как время доставки или интерфейс маркетплейса, не так важны для россиян, нежели цены на товары.
"Люди хотят не только сэкономить, но и убедиться, что цена действительно справедливая и поддержана другими покупателями. Не менее важно, что даже в условиях активной конкуренции сервисов за удобство и скорость доставки решающим фактором остается именно цена", - прокомментировала результаты исследования директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.
 
