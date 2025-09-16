https://1prime.ru/20250916/izlom-862324248.html
На Забайкальской железной дороге обнаружили излом рельсов
На Забайкальской железной дороге обнаружили излом рельсов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Излом рельсов после проезда грузовых поездов обнаружили на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, в рез0ультате были задержаны три пассажирских поезда, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня, 16 сентября, около 01.00 часа (19.00 мск понедельника), на 7550-м километре перегона Дактуй-Тыгда Забайкальской железной дороги и 7575-м километре перегона Чалганы-Тыгда обнаружены изломы рельс после проследования грузовых поездов в процессе эксплуатации без постороннего вмешательства. В результате задержка трех пассажирских поездов составила от 2 часов 30 минут до 7 часов 40 минут", - говорится в сообщении.
Речь о поездах №2 сообщением Москва-Владивосток, № 82 Тында-Благовещенск, №10 Москва-Владивосток. В настоящее время движение по обоим перегонам восстановлено, уточнили в ведомстве.
"По данному факту Сковородинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
