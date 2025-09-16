https://1prime.ru/20250916/izlom-862324248.html

На Забайкальской железной дороге обнаружили излом рельсов

На Забайкальской железной дороге обнаружили излом рельсов - 16.09.2025, ПРАЙМ

На Забайкальской железной дороге обнаружили излом рельсов

Излом рельсов после проезда грузовых поездов обнаружили на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, в рез0ультате были задержаны три... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T07:01+0300

2025-09-16T07:01+0300

2025-09-16T07:01+0300

бизнес

россия

экономика

амурская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862324248.jpg?1757995305

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Излом рельсов после проезда грузовых поездов обнаружили на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, в рез0ультате были задержаны три пассажирских поезда, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня, 16 сентября, около 01.00 часа (19.00 мск понедельника), на 7550-м километре перегона Дактуй-Тыгда Забайкальской железной дороги и 7575-м километре перегона Чалганы-Тыгда обнаружены изломы рельс после проследования грузовых поездов в процессе эксплуатации без постороннего вмешательства. В результате задержка трех пассажирских поездов составила от 2 часов 30 минут до 7 часов 40 минут", - говорится в сообщении. Речь о поездах №2 сообщением Москва-Владивосток, № 82 Тында-Благовещенск, №10 Москва-Владивосток. В настоящее время движение по обоим перегонам восстановлено, уточнили в ведомстве. "По данному факту Сковородинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, амурская область