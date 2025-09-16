https://1prime.ru/20250916/izrail-862330286.html

Израиль отверг доклад ООН о геноциде в Газе

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. МИД Израиля отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, Израиль требует немедленного роспуска этой комиссии, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД.Ранее во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом."Израиль категорически отвергает этот искажённый и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что доклад был опубликован людьми, которые выступали в качестве "доверенных лиц ХАМАС", отметив, что "все до единого" заявления о геноциде в Газе были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан).Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

