Еврокомиссары примут пакет мер в против Израиля
2025-09-16T13:34+0300
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссары в среду примут пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия некоторых торговых соглашений, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Еврокомиссары на заседании коллегии в среду примут пакет мер в отношении Израиля, включая предложение комиссии приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения между ЕС и Израилем", - сказала она.
