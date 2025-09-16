https://1prime.ru/20250916/izrail-862336095.html

Еврокомиссары примут пакет мер в против Израиля

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссары в среду примут пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия некоторых торговых соглашений, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Еврокомиссары на заседании коллегии в среду примут пакет мер в отношении Израиля, включая предложение комиссии приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения между ЕС и Израилем", - сказала она.

