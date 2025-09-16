Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израильская армия анонсировала удар по йеменскому порту Ходейда
Израильская армия анонсировала удар по йеменскому порту Ходейда
Израильская армия анонсировала удар по йеменскому порту Ходейда
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани. "Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне… для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", - говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.
израиль, йемен, удары по йемену
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЙЕМЕН, удары по Йемену
Израильская армия анонсировала удар по йеменскому порту Ходейда

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани.
"Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне… для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", - говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
