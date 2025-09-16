https://1prime.ru/20250916/izrail-862340857.html
Израильская армия анонсировала удар по йеменскому порту Ходейда
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани. "Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне… для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", - говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.
