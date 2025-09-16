Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда - 16.09.2025
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", - отметил источник.
16:37 16.09.2025
 
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда

Израиль нанес серию ударов по порту Ходейда на западе Йемена

КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", - отметил источник.
