https://1prime.ru/20250916/izrail-862343617.html
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда - 16.09.2025, ПРАЙМ
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда
Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:37+0300
2025-09-16T16:37+0300
2025-09-16T16:37+0300
политика
израиль
йемен
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/30/842813064_0:121:2329:1431_1920x0_80_0_0_da42089eacf227e8264e74b9024b12fc.jpg
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", - отметил источник.
https://1prime.ru/20250916/izrail-862336095.html
израиль
йемен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/30/842813064_130:0:2199:1552_1920x0_80_0_0_80652712243b874ee1461913bd6ff5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, йемен
Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда
Израиль нанес серию ударов по порту Ходейда на западе Йемена
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", - отметил источник.
Еврокомиссары примут пакет мер в против Израиля