Израиль нанес удары по йеменскому порту Ходейда

2025-09-16T16:37+0300

КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Израиль во вторник нанес серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена спустя неделю после ударов по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", - отметил источник.

