https://1prime.ru/20250916/kitaj-862323716.html

Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом

Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом - 16.09.2025, ПРАЙМ

Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом

Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T06:07+0300

2025-09-16T06:07+0300

2025-09-16T06:07+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

сша

скотт бессент

дональд трамп

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862323716.jpg?1757992043

ПЕКИН, 16 сен – ПРАЙМ. Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых переговорах с США. Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Решимость Китая защищать свои законные права и интересы непоколебима, Пекин будет решительно отстаивать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с участием китайского капитала за рубежом", - заявил Хэ Лифэн, слова которого во вторник на своем сайте приводит министерство коммерции КНР. По его словам, "что касается вопроса TikTok, Китай будет рассматривать и выдавать разрешение на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами". "В то же время правительство КНР полностью уважает волю китайских компаний, ведущих деятельность за рубежом, и поддерживает их в проведении равноправных коммерческих переговоров с их партнерами на основе рыночных принципов", - добавил вице-премьер Госсовета КНР. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, скотт бессент, дональд трамп, госсовет