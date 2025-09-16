Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/kitaj-862323716.html
Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом
Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом - 16.09.2025, ПРАЙМ
Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом
Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T06:07+0300
2025-09-16T06:07+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
сша
скотт бессент
дональд трамп
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862323716.jpg?1757992043
ПЕКИН, 16 сен – ПРАЙМ. Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых переговорах с США. Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Решимость Китая защищать свои законные права и интересы непоколебима, Пекин будет решительно отстаивать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с участием китайского капитала за рубежом", - заявил Хэ Лифэн, слова которого во вторник на своем сайте приводит министерство коммерции КНР. По его словам, "что касается вопроса TikTok, Китай будет рассматривать и выдавать разрешение на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами". "В то же время правительство КНР полностью уважает волю китайских компаний, ведущих деятельность за рубежом, и поддерживает их в проведении равноправных коммерческих переговоров с их партнерами на основе рыночных принципов", - добавил вице-премьер Госсовета КНР. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, скотт бессент, дональд трамп, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Госсовет
06:07 16.09.2025
 
Китай будет защищать интересы компаний с участием капитала за рубежом

Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн: Китай будет защищать интересы компаний за рубежом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 сен – ПРАЙМ. Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых переговорах с США.
Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.
"Решимость Китая защищать свои законные права и интересы непоколебима, Пекин будет решительно отстаивать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с участием китайского капитала за рубежом", - заявил Хэ Лифэн, слова которого во вторник на своем сайте приводит министерство коммерции КНР.
По его словам, "что касается вопроса TikTok, Китай будет рассматривать и выдавать разрешение на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами".
"В то же время правительство КНР полностью уважает волю китайских компаний, ведущих деятельность за рубежом, и поддерживает их в проведении равноправных коммерческих переговоров с их партнерами на основе рыночных принципов", - добавил вице-премьер Госсовета КНР.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРСШАСкотт БессентДональд ТрампГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала