https://1prime.ru/20250916/kitay-862364391.html
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций - 16.09.2025, ПРАЙМ
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций
Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:43+0300
2025-09-16T23:43+0300
2025-09-16T23:43+0300
мировая экономика
китай
швейцария
швеция
оон
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ЖЕНЕВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том числе, являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности. Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. Также в пятёрке лидеров Швеция, США, Южная Корея и Сингапур. Китай впервые попал в этот рейтинг, заняв 10 строчку, потеснив Германию, Японию и Францию. Также в топ стран по уровню развития инноваций вошли Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания. Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран. Как отмечают авторы рейтинга, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания становятся движущей силой глобальных инноваций в 2025 году, шесть стран региона вошли в двадцатку лидеров. Россия в 2025 году занимает 60 строчку рейтинга. Рейтинг этого года стал 18-ым.
https://1prime.ru/20250717/moskva-859579390.html
китай
швейцария
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, швейцария, швеция, оон, технологии
Мировая экономика, КИТАЙ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ООН, Технологии
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций ВОИС
ЖЕНЕВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том числе, являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности.
Первую строчку рейтинга занимает Швейцария
. Также в пятёрке лидеров Швеция
, США
, Южная Корея
и Сингапур
.
Китай
впервые попал в этот рейтинг, заняв 10 строчку, потеснив Германию
, Японию
и Францию
. Также в топ стран по уровню развития инноваций вошли Великобритания
, Финляндия
, Нидерланды
и Дания
.
Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности.
Всего оцениваются почти 140 стран.
Как отмечают авторы рейтинга, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания становятся движущей силой глобальных инноваций в 2025 году, шесть стран региона вошли в двадцатку лидеров.
Россия в 2025 году занимает 60 строчку рейтинга. Рейтинг этого года стал 18-ым.
Москва вновь возглавила рейтинг инновационного развития регионов