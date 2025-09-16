Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/kitay-862364391.html
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций - 16.09.2025, ПРАЙМ
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций
Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:43+0300
2025-09-16T23:43+0300
мировая экономика
китай
швейцария
швеция
оон
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ЖЕНЕВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том числе, являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности. Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. Также в пятёрке лидеров Швеция, США, Южная Корея и Сингапур. Китай впервые попал в этот рейтинг, заняв 10 строчку, потеснив Германию, Японию и Францию. Также в топ стран по уровню развития инноваций вошли Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания. Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран. Как отмечают авторы рейтинга, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания становятся движущей силой глобальных инноваций в 2025 году, шесть стран региона вошли в двадцатку лидеров. Россия в 2025 году занимает 60 строчку рейтинга. Рейтинг этого года стал 18-ым.
https://1prime.ru/20250717/moskva-859579390.html
китай
швейцария
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, швейцария, швеция, оон, технологии
Мировая экономика, КИТАЙ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ООН, Технологии
23:43 16.09.2025
 
Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций

Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций ВОИС

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том числе, являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности.
Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. Также в пятёрке лидеров Швеция, США, Южная Корея и Сингапур.
Китай впервые попал в этот рейтинг, заняв 10 строчку, потеснив Германию, Японию и Францию. Также в топ стран по уровню развития инноваций вошли Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания.
Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности.
Всего оцениваются почти 140 стран.
Как отмечают авторы рейтинга, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания становятся движущей силой глобальных инноваций в 2025 году, шесть стран региона вошли в двадцатку лидеров.
Россия в 2025 году занимает 60 строчку рейтинга. Рейтинг этого года стал 18-ым.
Москва вновь возглавила рейтинг инновационного развития регионов
17 июля, 00:18
 
Мировая экономикаКИТАЙШВЕЙЦАРИЯШВЕЦИЯООНТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала