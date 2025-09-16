Китай впервые вошел в десятку Глобального индекса инноваций

https://1prime.ru/20250916/kitay-862364391.html

ЖЕНЕВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китай впервые вошёл в десятку Глобального индекса инноваций - рейтинга, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в том числе, являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности. Первую строчку рейтинга занимает Швейцария. Также в пятёрке лидеров Швеция, США, Южная Корея и Сингапур. Китай впервые попал в этот рейтинг, заняв 10 строчку, потеснив Германию, Японию и Францию. Также в топ стран по уровню развития инноваций вошли Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания. Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран. Как отмечают авторы рейтинга, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания становятся движущей силой глобальных инноваций в 2025 году, шесть стран региона вошли в двадцатку лидеров. Россия в 2025 году занимает 60 строчку рейтинга. Рейтинг этого года стал 18-ым.

