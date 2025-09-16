https://1prime.ru/20250916/kofe-862342869.html
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну - 16.09.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну
Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник ненадолго превысили отметку в 9,3 тысячи долларов за тонну - впервые с 19 февраля, следует из данных ICE... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:07+0300
2025-09-16T16:07+0300
2025-09-16T16:07+0300
экономика
кофе арабика
биржи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник ненадолго превысили отметку в 9,3 тысячи долларов за тонну - впервые с 19 февраля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.45 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 4,172 доллара за фунт (около 9 198 долларов за тонну). Но ранее в ходе торгов вторника это значение максимально достигло 4,237 доллара (9 341 доллар за тонну). Показатель поднялся выше уровня в 9,3 тысячи долларов впервые с 19 февраля. С начала сентября цена на продукт выросла на 8% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достиг 11 февраля, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну). Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижается на 0,76%, до 4 805 долларов за тонну.
https://1prime.ru/20250916/benzin-862336715.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе арабика, биржи
Экономика, кофе арабика, биржи
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну
Биржевые цены на арабику впервые с 19 февраля поднялись выше $9 300 за тонну
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник ненадолго превысили отметку в 9,3 тысячи долларов за тонну - впервые с 19 февраля, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.45 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 4,172 доллара за фунт (около 9 198 долларов за тонну). Но ранее в ходе торгов вторника это значение максимально достигло 4,237 доллара (9 341 доллар за тонну). Показатель поднялся выше уровня в 9,3 тысячи долларов впервые с 19 февраля.
С начала сентября цена на продукт выросла на 8% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достиг 11 февраля, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну).
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижается на 0,76%, до 4 805 долларов за тонну.
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд пятый раз за год