Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 300 долларов за тонну

2025-09-16

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник ненадолго превысили отметку в 9,3 тысячи долларов за тонну - впервые с 19 февраля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.45 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика снижается на 0,11% относительно предыдущего закрытия, до 4,172 доллара за фунт (около 9 198 долларов за тонну). Но ранее в ходе торгов вторника это значение максимально достигло 4,237 доллара (9 341 доллар за тонну). Показатель поднялся выше уровня в 9,3 тысячи долларов впервые с 19 февраля. С начала сентября цена на продукт выросла на 8% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достиг 11 февраля, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну). Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижается на 0,76%, до 4 805 долларов за тонну.

