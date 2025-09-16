https://1prime.ru/20250916/kompanii-862323542.html

Российские компании стали планировать командировки заранее

2025-09-16T06:01+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российские компании стали планировать командировки сотрудников заранее: среди направлений по стране наибольшая глубина бронирования у Нижневартовска, за рубежом - у Японии, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Выяснилось, что в 2025 году заказы оформляют в среднем за 8,5 дня до отъезда сотрудников. В 2024 году этот срок составлял 8,4 дня, а в 2023-м - 7,4 дня", - отметили в сервисе, проанализировав данные по ранним заказам авиабилетов и отелей. Среди российских городов максимально заранее бронируют деловые поездки в Нижневартовск - заказ размещают примерно за 18 дней до командировки, а также в Талакан (Амурская область) и Горно-Алтайск - за 17 дней. В среднем за 12 дней до начала поездки заказывают билеты и гостиницы в Сочи и Владивостоке, за 11 дней - в Якутске и Петропавловске-Камчатском, за 10 дней - в Южно-Сахалинске, Новокузнецке и Улан-Удэ. "За границу российские компании максимально заранее планируют командировки в Японию: билеты и отель бронируют в среднем за 31 день до выезда. Чуть меньше, 25 дней, закладывают для организации поездки в Гонконг, а 24 дня - во Францию. Длительной подготовки требует также бизнес-путешествие в Южную Корею (гостиницу и билеты выбирают за 23 дня), Португалию и США (за 22 дня), Малайзию и Италию (за 21 день), Германию и Таиланд (за 20 дней)", - заключили в сервисе.

