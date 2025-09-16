https://1prime.ru/20250916/krasnoyarsk-862326745.html
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T09:14+0300
2025-09-16T09:14+0300
2025-09-16T09:14+0300
общество
красноярск
взятки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857724_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_a036a1007204e7cdfe06acfbc887a41c.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на очередной сессии, трансляция которой велась на сайте горсовета. "Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска (Владислава Логинова - ред.) об отставке по собственному желанию ", - сказала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова. Для принятия решения об отставке Логинова принималось простым большинством голосов от установленной численности, необходимо было не менее 19 голосов. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://1prime.ru/20250911/vzyatki-862104898.html
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857724_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_ed5717a0c04e82cc08c809c8f1557497.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , красноярск, взятки
Общество , Красноярск, взятки
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку
Мэр Красноярска Логинов, обвиняемый во взятках на 180 млн рублей, ушел в отставку
КРАСНОЯРСК, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на очередной сессии, трансляция которой велась на сайте горсовета.
"Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска (Владислава Логинова - ред.) об отставке по собственному желанию ", - сказала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова.
Для принятия решения об отставке Логинова принималось простым большинством голосов от установленной численности, необходимо было не менее 19 голосов.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки за сведения об экспорте конкурентов