Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/krasnoyarsk-862326745.html
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку
Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T09:14+0300
2025-09-16T09:14+0300
общество
красноярск
взятки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857724_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_a036a1007204e7cdfe06acfbc887a41c.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на очередной сессии, трансляция которой велась на сайте горсовета. "Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска (Владислава Логинова - ред.) об отставке по собственному желанию ", - сказала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова. Для принятия решения об отставке Логинова принималось простым большинством голосов от установленной численности, необходимо было не менее 19 голосов. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://1prime.ru/20250911/vzyatki-862104898.html
красноярск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857724_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_ed5717a0c04e82cc08c809c8f1557497.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , красноярск, взятки
Общество , Красноярск, взятки
09:14 16.09.2025
 
Мэр Красноярска, обвиняемый во взятках, ушел в отставку

Мэр Красноярска Логинов, обвиняемый во взятках на 180 млн рублей, ушел в отставку

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Вид на Красноярск. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на очередной сессии, трансляция которой велась на сайте горсовета.
"Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска (Владислава Логинова - ред.) об отставке по собственному желанию ", - сказала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова.
Для принятия решения об отставке Логинова принималось простым большинством голосов от установленной численности, необходимо было не менее 19 голосов.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки за сведения об экспорте конкурентов
11 сентября, 08:34
 
ОбществоКрасноярсквзятки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала