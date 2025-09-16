https://1prime.ru/20250916/likvidnost-862330632.html

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 17 по 23 сентября

2025-09-16T11:01+0300

экономика

банки

финансы

банк россии

ликвидность банков

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 17 по 23 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 3 по 9 сентября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 159 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,4 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

