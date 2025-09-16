https://1prime.ru/20250916/likvidnost-862330632.html
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 17 по 23 сентября
2025-09-16T11:01+0300
экономика
банки
финансы
банк россии
ликвидность банков
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 17 по 23 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 3 по 9 сентября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 159 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,4 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250916/yuan-862329896.html
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
банки, финансы, банк россии, ликвидность банков
