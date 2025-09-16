Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua". | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:59+0300
2025-09-16T23:59+0300
украина
россия
днепропетровск
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua".Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая недавно заявила, что российские силы ведут активное наступление на территории Днепропетровской области. По её словам, Генеральный штаб ВСУ не предоставляет полной картины происходящего ни общественности, ни Владимиру Зеленскому. Однако украинское военное руководство быстро опровергло её утверждения.В материале отмечается, что Днепропетровское направление является стратегически важным для украинских вооружённых сил, и продвижение российской армии в этом регионе представляет серьёзную угрозу для обороноспособности страны."Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины", — отмечается в статье.В последнее время российские войска добились значительных успехов в Днепропетровской области. Так, 13 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области. Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
украина
днепропетровск
украина, россия, днепропетровск, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, РОССИЯ, Днепропетровск, Владимир Зеленский, ВСУ
23:59 16.09.2025
 
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО

ВСУ замалчивают продвижение России в Днепропетровской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Работа артиллерийского расчета САУ "Пион" . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua".
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая недавно заявила, что российские силы ведут активное наступление на территории Днепропетровской области. По её словам, Генеральный штаб ВСУ не предоставляет полной картины происходящего ни общественности, ни Владимиру Зеленскому. Однако украинское военное руководство быстро опровергло её утверждения.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Уже рушится": в США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
Вчера, 23:26
В материале отмечается, что Днепропетровское направление является стратегически важным для украинских вооружённых сил, и продвижение российской армии в этом регионе представляет серьёзную угрозу для обороноспособности страны.
"Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины", — отмечается в статье.
В последнее время российские войска добились значительных успехов в Днепропетровской области. Так, 13 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области. Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Зеленский предупредил депутатов о будущих "трудных решениях", сообщили СМИ
Вчера, 23:50
 
УКРАИНАРОССИЯДнепропетровскВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
