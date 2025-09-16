https://1prime.ru/20250916/med-862326575.html
Стоимость меди снижается во вторник утром
Стоимость меди снижается во вторник утром - 16.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается во вторник утром
Стоимость меди опускается во вторник утром перед публикацией данных по промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T08:51+0300
2025-09-16T08:51+0300
2025-09-16T08:51+0300
экономика
медь
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед публикацией данных по промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71% - до 4,684 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 10 186,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 2 700,5 доллара, стоимость цинка - на 0,74%, до 2 979 долларов. Позднее во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за август. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу. Показатели экономического состояния США могут отразиться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
https://1prime.ru/20250916/zoloto-862325924.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Стоимость меди снижается во вторник утром
Медь дешевеет во вторник перед выходом данных по промышленному производству в США
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед публикацией данных по промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71% - до 4,684 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 10 186,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 2 700,5 доллара, стоимость цинка - на 0,74%, до 2 979 долларов.
Позднее во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за август. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.
Показатели экономического состояния США могут отразиться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
Золото слабо дорожает во вторник, обновив рекорд