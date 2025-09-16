Стоимость меди снижается во вторник утром

https://1prime.ru/20250916/med-862326575.html

экономика

медь

рынок

торги

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед публикацией данных по промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71% - до 4,684 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18% - до 10 186,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 2 700,5 доллара, стоимость цинка - на 0,74%, до 2 979 долларов. Позднее во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за август. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу. Показатели экономического состояния США могут отразиться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.

