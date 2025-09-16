https://1prime.ru/20250916/medvedev-862345224.html
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла - 16.09.2025, ПРАЙМ
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла
"Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:36+0300
2025-09-16T17:36+0300
2025-09-16T17:36+0300
россия
общество
дмитрий медведев
единая россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://1prime.ru/20250914/medvedev-862259132.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , дмитрий медведев, единая россия, госдума
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла
Медведев: Единая Россия показала достойный результат в ходе электорального цикла
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Дмитрий Медведев завел канал в сервисе Max