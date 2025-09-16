Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла
Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
17:36 16.09.2025
 
Медведев: Единая Россия показала достойный результат в ходе электорального цикла

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Дмитрий Медведев завел канал в сервисе Max
14 сентября, 10:40
 
