Медведев оценил результат "Единой России" в ходе электорального цикла

2025-09-16T17:36+0300

россия

общество

дмитрий медведев

единая россия

госдума

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" показала достойный результат в ходе электорального цикла 2025 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября… В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей, это очень хороший результат. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем все составляющие этого успеха, но сам по себе результат достойный", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

