Медведев оценил бюджет России на 2926 год

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T17:25+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным. "Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

