Медведев прокомментировал задачи бюджета России
2025-09-16T17:29+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Задача сбалансированности бюджета РФ не должна затмевать целей по развитию страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Сбалансированный бюджет, мы понимаем с вами, насколько это тонкая история, она не должна затмевать перед всеми нами достижения тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией, иными словами - в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить развитие страны", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме. -0-
