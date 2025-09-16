Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев прокомментировал задачи бюджета России - 16.09.2025
https://1prime.ru/20250916/medvedev-862345575.html
Медведев прокомментировал задачи бюджета России
Медведев прокомментировал задачи бюджета России - 16.09.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал задачи бюджета России
Задача сбалансированности бюджета РФ не должна затмевать целей по развитию страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия"... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:29+0300
2025-09-16T17:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Задача сбалансированности бюджета РФ не должна затмевать целей по развитию страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Сбалансированный бюджет, мы понимаем с вами, насколько это тонкая история, она не должна затмевать перед всеми нами достижения тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией, иными словами - в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить развитие страны", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Медведев прокомментировал задачи бюджета России

Медведев: задача сбалансированности бюджета РФ не должна мешать планам развития страны

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Задача сбалансированности бюджета РФ не должна затмевать целей по развитию страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сбалансированный бюджет, мы понимаем с вами, насколько это тонкая история, она не должна затмевать перед всеми нами достижения тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией, иными словами - в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить развитие страны", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме. -0-
