Медведев призвал продолжить работу над проектами по платформенной экономике

Медведев призвал продолжить работу над проектами по платформенной экономике

2025-09-16T17:30+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал продолжить работу над проектами, которые будут сопровождать принятый закон о платформенной экономике. "Не так давно был принят закон о платформенной экономике, мы его довольно много обсуждали, в том числе и на наших вот таких партийных совещаниях. В нем учтены предложения "Единой России", точнее, основа этого проекта нами готовилась, но, тем не менее, есть ряд вопросов, связанных с необходимостью дальнейшего его законодательного сопровождения, их нужно проработать", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

