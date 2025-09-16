Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании

https://1prime.ru/20250916/medvedev-862345964.html
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
