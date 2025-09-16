Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании - 16.09.2025
Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании
Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании - 16.09.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании
Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:49+0300
2025-09-16T17:49+0300
дмитрий медведев
россия
единая россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
дмитрий медведев, россия, единая россия, госдума
Дмитрий Медведев, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума
17:49 16.09.2025
 
Медведев рассказал о цели "Единой России" в новой избирательной кампании

Медведев: ЕР в избирательной кампании 2026 года нацелена победить на выборах в ГД

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Медведев прокомментировал задачи бюджета России
17:29
Медведев прокомментировал задачи бюджета России
17:29
 
Дмитрий МедведевРОССИЯЕдиная РоссияГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала