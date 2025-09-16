https://1prime.ru/20250916/medvedev-862347357.html
Медведев напомнил об увеличении МРОТ к 2030 году
Медведев напомнил об увеличении МРОТ к 2030 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Медведев напомнил об увеличении МРОТ к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:07+0300
2025-09-16T18:07+0300
2025-09-16T18:07+0300
экономика
россия
общество
рф
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
госдума
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России. "Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году", - сказал Медведев.
рф
Медведев напомнил об увеличении МРОТ к 2030 году
Медведев: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году