Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области - 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Указанным проектом приказа предусматривается установление в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне запрета на промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области по 31 декабря 2025 года", - говорится в пояснительной записке. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.
18:21 16.09.2025
 
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области

Минсельхоз предложил запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Указанным проектом приказа предусматривается установление в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне запрета на промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области по 31 декабря 2025 года", - говорится в пояснительной записке.
Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.
