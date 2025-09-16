https://1prime.ru/20250916/minselkhoz-862348764.html

Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области

Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области - 16.09.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области

Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T18:21+0300

2025-09-16T18:21+0300

2025-09-16T18:21+0300

промышленность

россия

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861661553_0:625:1337:1377_1920x0_80_0_0_360e43dbcda74b63cd5257f389ef98e6.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Указанным проектом приказа предусматривается установление в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне запрета на промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области по 31 декабря 2025 года", - говорится в пояснительной записке. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, минсельхоз