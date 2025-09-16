https://1prime.ru/20250916/minselkhoz-862348764.html
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области - 16.09.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области
Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:21+0300
2025-09-16T18:21+0300
2025-09-16T18:21+0300
промышленность
россия
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861661553_0:625:1337:1377_1920x0_80_0_0_360e43dbcda74b63cd5257f389ef98e6.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области до 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Указанным проектом приказа предусматривается установление в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне запрета на промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области по 31 декабря 2025 года", - говорится в пояснительной записке. Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861661553_0:500:1337:1502_1920x0_80_0_0_00d23d416969c6fe73ca1b6254151657.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, минсельхоз
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области
Минсельхоз предложил запретить промышленный вылов раков в озерах Новосибирской области