Мишустин призвал обратить внимание на тему трудоустройства ветеранов СВО

Мишустин призвал обратить внимание на тему трудоустройства ветеранов СВО

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поддержка трудоустройства ветеранов специальной военной операции должна быть системной, сейчас это один из приоритетов для правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава кабмина сказал в обращении к участникам и организаторам X Всероссийской недели охраны труда. "Президент (России Владимир Путин - ред.) подчеркивал: надо сделать всё возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов. Оказываем помощь ветеранам СВО, чтобы они адаптировались при поступлении на работу, приобретали нужные компетенции и навыки, получали профессию или открывали свое дело. И такая поддержка, безусловно, должна быть системной", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что теме трудоустройства участников спецоперации будет уделено внимание в рамках недели охраны труда.

