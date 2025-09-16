https://1prime.ru/20250916/mishustin-862342986.html

Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами

Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами - 16.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T16:18+0300

2025-09-16T16:18+0300

2025-09-16T16:18+0300

михаил мишустин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/59/841485974_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ff11c100b6a5917823cf23104232879f.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими. "В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.

https://1prime.ru/20250915/mishustin-862293292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, россия