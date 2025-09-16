Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/mishustin-862342986.html
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:18+0300
2025-09-16T16:18+0300
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/59/841485974_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ff11c100b6a5917823cf23104232879f.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими. "В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
https://1prime.ru/20250915/mishustin-862293292.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/59/841485974_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9f78a3bc96cef0f679a5c4a93e56a1c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, РОССИЯ
16:18 16.09.2025
 
Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами

Мишустин: поездки между городами должны быть не только комфортными, но и недолгими

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими.
"В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
Вчера, 10:59
 
Михаил МишустинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала