Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими. "В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
Мишустин: поездки между городами должны быть не только комфортными, но и недолгими
"В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.
