Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ

Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. "Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.

