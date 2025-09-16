Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ - 16.09.2025
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:13+0300
2025-09-16T16:15+0300
михаил мишустин
россия
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. "Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.
михаил мишустин, россия, москва, санкт-петербург
Михаил Мишустин, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:13 16.09.2025 (обновлено: 16:15 16.09.2025)
 
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ

Мишустин: путь из Москвы до Петербурга на ВСМ займет около 2 часов 15 минут

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.
"Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Мишустин призвал обратить внимание на тему трудоустройства ветеранов СВО
Михаил Мишустин, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
