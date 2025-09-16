https://1prime.ru/20250916/mishustin-862343245.html
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:13+0300
2025-09-16T16:13+0300
2025-09-16T16:15+0300
михаил мишустин
россия
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. "Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250916/mishustin-862340719.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c2d6ba8b65f8fa070dad02383a8d69e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, москва, санкт-петербург
Михаил Мишустин, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
Мишустин: путь из Москвы до Петербурга на ВСМ займет около 2 часов 15 минут
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.
"Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал Мишустин.
Мишустин призвал обратить внимание на тему трудоустройства ветеранов СВО