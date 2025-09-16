Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал объем средств на создание скоростных трасс
Мишустин назвал объем средств на создание скоростных трасс
2025-09-16T16:20+0300
2025-09-16T16:20+0300
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей планируется направить в течение шести лет на строительство скоростных трасс, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения. "Особое внимание уделяем скоростным трассам. Они позволяют кратно сократить время в пути. И при этом создают стимулы для преображения городов и поселков, роста деловой активности и появления рабочих мест. На их строительство в течение шести лет планируется направить более 1 триллиона рублей бюджетных и частных средств", - сообщил Мишустин на стратсессии. Среди запланированных до 2030 года мероприятий, по данным председателя правительства, - реализация не менее 50 обходов населенных пунктов. "Такая задача была поставлена президентом. Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок", - добавил Мишустин.
михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, РОССИЯ
16:20 16.09.2025
 
Мишустин назвал объем средств на создание скоростных трасс

Мишустин: на создание скоростных трасс направят более 1 трлн рублей в течение 6 лет

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТранспортные развязки
Транспортные развязки. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей планируется направить в течение шести лет на строительство скоростных трасс, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения.
"Особое внимание уделяем скоростным трассам. Они позволяют кратно сократить время в пути. И при этом создают стимулы для преображения городов и поселков, роста деловой активности и появления рабочих мест. На их строительство в течение шести лет планируется направить более 1 триллиона рублей бюджетных и частных средств", - сообщил Мишустин на стратсессии.
Среди запланированных до 2030 года мероприятий, по данным председателя правительства, - реализация не менее 50 обходов населенных пунктов.
"Такая задача была поставлена президентом. Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок", - добавил Мишустин.
Мишустин рассказал о времени в пути из Москвы до Петербурга на ВСМ
