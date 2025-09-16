https://1prime.ru/20250916/mishustin-862343475.html

Мишустин назвал объем средств на создание скоростных трасс

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Более 1 триллиона рублей планируется направить в течение шести лет на строительство скоростных трасс, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения. "Особое внимание уделяем скоростным трассам. Они позволяют кратно сократить время в пути. И при этом создают стимулы для преображения городов и поселков, роста деловой активности и появления рабочих мест. На их строительство в течение шести лет планируется направить более 1 триллиона рублей бюджетных и частных средств", - сообщил Мишустин на стратсессии. Среди запланированных до 2030 года мероприятий, по данным председателя правительства, - реализация не менее 50 обходов населенных пунктов. "Такая задача была поставлена президентом. Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок", - добавил Мишустин.

