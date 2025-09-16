https://1prime.ru/20250916/mosbirzha-862330153.html
Мосбиржа запретит короткие продажи акций ВТБ 16-18 сентября
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи акций ВТБ 16-18 сентября в связи с допэмиссией акций банка, следует из сообщения торговой площадки. "В связи с проведением корпоративного события, решением НКО НКЦ с 16 сентября 2025 года по 18 сентября 2025 года на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры: "текущий признак запрета коротких продаж" - нет, "признак запрета коротких продаж" 16.09.2025-18.09.2025 – да", - сообщает биржа. Банк сообщал, что сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению эмитента. В рамках SPO будет предложено до 1,264 миллиарда акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке, также сообщали в банке. Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, отмечали в банке, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября.
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда