https://1prime.ru/20250916/mosbirzha-862334438.html
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов, впервые с 6 августа, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:44+0300
2025-09-16T12:44+0300
2025-09-16T12:44+0300
экономика
рынок
торги
индексы
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/69/828496920_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_d535cccaa1593bce670b2adba1f3ab3f.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов, впервые с 6 августа, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2794,64 пункта.
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862333894.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/69/828496920_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_42e66490fab48b7073cee8d433b90a0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 6 августа