Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов - 16.09.2025
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов
2025-09-16T12:44+0300
2025-09-16T12:44+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов, впервые с 6 августа, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2794,64 пункта.
12:44 16.09.2025
 
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 6 августа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Мосбиржа
Мосбиржа
Мосбиржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов, впервые с 6 августа, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2794,64 пункта.
Российский рынок акций перешел к снижению в основную сессию
12:30
 
