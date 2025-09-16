Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon - 16.09.2025
Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon
Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon - 16.09.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon
Московская биржа со среды ограничит расчеты по распискам Ozon в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента, говорится в сообщении торговой площадки. | 16.09.2025
2025-09-16T14:50+0300
2025-09-16T14:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа со среды ограничит расчеты по распискам Ozon в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента, говорится в сообщении торговой площадки. "В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на сделки с АДР на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC, с 17.09.2025 по 23.09.2025 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23.09.2025. (последний торговый день в стакане T+1 - 22.09.2025)", - сообщает биржа. "Двадцать четвёртого сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 25 сентября нет допустимых кодов расчетов. С 17 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней включительно", - добавляет площадка. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.
14:50 16.09.2025
 
Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon

Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon из-за его редомициляции

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа со среды ограничит расчеты по распискам Ozon в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента, говорится в сообщении торговой площадки.
"В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на сделки с АДР на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC, с 17.09.2025 по 23.09.2025 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23.09.2025. (последний торговый день в стакане T+1 - 22.09.2025)", - сообщает биржа.
"Двадцать четвёртого сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 25 сентября нет допустимых кодов расчетов. С 17 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней включительно", - добавляет площадка.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
Расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.
