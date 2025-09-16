https://1prime.ru/20250916/mosbirzha-862340149.html

Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon

Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon - 16.09.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа с 17 сентября ограничит расчеты по распискам Ozon

Московская биржа со среды ограничит расчеты по распискам Ozon в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента, говорится в сообщении торговой | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T14:50+0300

2025-09-16T14:50+0300

2025-09-16T14:50+0300

экономика

рынок

ozon

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Московская биржа со среды ограничит расчеты по распискам Ozon в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента, говорится в сообщении торговой площадки. "В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на сделки с АДР на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC, с 17.09.2025 по 23.09.2025 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23.09.2025. (последний торговый день в стакане T+1 - 22.09.2025)", - сообщает биржа. "Двадцать четвёртого сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 25 сентября нет допустимых кодов расчетов. С 17 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней включительно", - добавляет площадка. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.

https://1prime.ru/20250916/mosbirzha-862330153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, ozon, мосбиржа