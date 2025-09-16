Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа с 17 сентября запретит короткие продажи АДР Ozon
Мосбиржа с 17 сентября запретит короткие продажи АДР Ozon
Мосбиржа с 17 сентября вводит запрет на короткие продажи АДР Ozon в связи с конвертацией бумаг из-за редомициляции, следует из сообщения торговой площадки. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мосбиржа с 17 сентября вводит запрет на короткие продажи АДР Ozon в связи с конвертацией бумаг из-за редомициляции, следует из сообщения торговой площадки. "Решением НКО НКЦ (АО) в связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры: с 17 сентября 2025 года по распискам компании Ozon Holdings PLC будут изменены риск-параметры на фондовом рынке: "текущий признак запрета коротких продаж" - нет, "признак запрета коротких продаж" с 17.09.2025 - да", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Мосбиржа сообщила, что расчеты по распискам Ozon будут ограничены со среды в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента. С четверга торги будут проводится из расчета, что последним днем исполнения сделок станет 23 сентября, 24 сентября допустимыми кодами расчетов будут "Т0" и "Z0", а с 25 сентября нет допустимых кодов расчетов, сообщила площадка. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.
15:45 16.09.2025
 
Мосбиржа с 17 сентября запретит короткие продажи АДР Ozon

Мосбиржа с 17 сентября запретит короткие продажи АДР Ozon из-за конвертации бумаг

Московская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мосбиржа с 17 сентября вводит запрет на короткие продажи АДР Ozon в связи с конвертацией бумаг из-за редомициляции, следует из сообщения торговой площадки.
"Решением НКО НКЦ (АО) в связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры: с 17 сентября 2025 года по распискам компании Ozon Holdings PLC будут изменены риск-параметры на фондовом рынке: "текущий признак запрета коротких продаж" - нет, "признак запрета коротких продаж" с 17.09.2025 - да", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Мосбиржа сообщила, что расчеты по распискам Ozon будут ограничены со среды в связи с предстоящей их конвертацией из-за редомициляции эмитента. С четверга торги будут проводится из расчета, что последним днем исполнения сделок станет 23 сентября, 24 сентября допустимыми кодами расчетов будут "Т0" и "Z0", а с 25 сентября нет допустимых кодов расчетов, сообщила площадка.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
Расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.
Индекс Мосбиржи впервые с августа опустился ниже 2800 пунктов
