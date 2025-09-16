Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД продолжит законодательную работу по защите от мошенников
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Защита граждан от мошенничества. Это важная тема, учитывая развитие технологий, поэтому мы ей постоянно уделяем внимание. Также в ближайшее время в ходе уже осенней сессии продолжится эта работа", - сказал Володин в ходе выступления.
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Защита граждан от мошенничества. Это важная тема, учитывая развитие технологий, поэтому мы ей постоянно уделяем внимание. Также в ближайшее время в ходе уже осенней сессии продолжится эта работа", - сказал Володин в ходе выступления.
Заголовок открываемого материала