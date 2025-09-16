https://1prime.ru/20250916/moshenniki-862334652.html
ГД продолжит законодательную работу по защите от мошенников
ГД продолжит законодательную работу по защите от мошенников - 16.09.2025, ПРАЙМ
ГД продолжит законодательную работу по защите от мошенников
В ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:56+0300
2025-09-16T12:56+0300
2025-09-16T12:56+0300
финансы
россия
вячеслав володин
госдума
борьба с мошенниками
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Защита граждан от мошенничества. Это важная тема, учитывая развитие технологий, поэтому мы ей постоянно уделяем внимание. Также в ближайшее время в ходе уже осенней сессии продолжится эта работа", - сказал Володин в ходе выступления.
https://1prime.ru/20250916/gosduma-862328875.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, вячеслав володин, госдума, борьба с мошенниками
Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, борьба с мошенниками
ГД продолжит законодательную работу по защите от мошенников
Володин: ГД продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. В ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Защита граждан от мошенничества. Это важная тема, учитывая развитие технологий, поэтому мы ей постоянно уделяем внимание. Также в ближайшее время в ходе уже осенней сессии продолжится эта работа", - сказал Володин в ходе выступления.
В ГД предложили освободить призывников от испытания при приеме на работу