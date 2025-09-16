Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД зафиксировало рост числа афер, в которых жертва сама звонит мошенникам
МВД зафиксировало рост числа афер, в которых жертва сама звонит мошенникам
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киберполицейские зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой, когда аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, чтобы им перезвонили, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", - сказала Волк. По её словам, многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. А это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков. Сообщения с предложением перезвонить могут поступить на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичные примеры – информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф. При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику и его гораздо легче обмануть.
14:54 16.09.2025
 
МВД зафиксировало рост числа афер, в которых жертва сама звонит мошенникам

МВД: мошенники рассылают тревожные сообщения и номер, чтобы жертва им перезвонила

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киберполицейские зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой, когда аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, чтобы им перезвонили, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", - сказала Волк.
По её словам, многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. А это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков.
Сообщения с предложением перезвонить могут поступить на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичные примеры – информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф.
При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику и его гораздо легче обмануть.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
МВД предупредило о мошенничестве под видом покупки продуктов для пожилых
12 сентября, 12:53
 
