МВД зафиксировало рост числа афер, в которых жертва сама звонит мошенникам

2025-09-16T14:54+0300
2025-09-16T14:54+0300
2025-09-16T14:54+0300
МВД: мошенники рассылают тревожные сообщения и номер, чтобы жертва им перезвонила
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Киберполицейские зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой, когда аферисты рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, чтобы им перезвонили, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники УБК МВД России зафиксировали волну дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", - сказала Волк.
По её словам, многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. А это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков.
Сообщения с предложением перезвонить могут поступить на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичные примеры – информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф.
При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику и его гораздо легче обмануть.
