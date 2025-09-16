Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Розничные продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-августе 2025 года снизились на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,214 миллиона декалитров, свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля. Всего за этот период было продано 132,553 миллиона алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 11,4% меньше, чем в период с января по август 2024 года. Так, по данным ведомства, продажи спиртных напитков крепостью выше 9% снизились на 1,2% - до 77,26 миллиона декалитров. Продажи водки сократились на 3,9% - до 47,826 миллиона декалитров, а коньяка - на 9,6%, до 8,196 миллиона декалитров. Объем проданных ликеро-водочных изделий, напротив, показал рост в 15% в годовом выражении - до 11,874 миллиона декалитров, продажи других спиртных напитков увеличились на 4,2% - до 9,362 миллиона декалитров. Согласно представленным данным, продажи виноградных вин в отчетном периоде снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,303 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин уменьшился на 2,8% и составил 13,098 миллиона декалитров. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8% - до 1,811 миллиона декалитров.
15:41 16.09.2025
 
В России снизились продажи слабоалкогольных напитков

Продажи слабоалкогольной продукции в РФ в январе-августе снизились на 88,6%

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Розничные продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-августе 2025 года снизились на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,214 миллиона декалитров, свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.
Всего за этот период было продано 132,553 миллиона алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 11,4% меньше, чем в период с января по август 2024 года.
Так, по данным ведомства, продажи спиртных напитков крепостью выше 9% снизились на 1,2% - до 77,26 миллиона декалитров. Продажи водки сократились на 3,9% - до 47,826 миллиона декалитров, а коньяка - на 9,6%, до 8,196 миллиона декалитров. Объем проданных ликеро-водочных изделий, напротив, показал рост в 15% в годовом выражении - до 11,874 миллиона декалитров, продажи других спиртных напитков увеличились на 4,2% - до 9,362 миллиона декалитров.
Согласно представленным данным, продажи виноградных вин в отчетном периоде снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,303 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин уменьшился на 2,8% и составил 13,098 миллиона декалитров. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8% - до 1,811 миллиона декалитров.
