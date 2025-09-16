https://1prime.ru/20250916/napitki-862342059.html

В России снизились продажи слабоалкогольных напитков

В России снизились продажи слабоалкогольных напитков - 16.09.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи слабоалкогольных напитков

Розничные продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-августе 2025 года снизились на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,214 | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T15:41+0300

2025-09-16T15:41+0300

2025-09-16T15:41+0300

экономика

россия

росалкогольтабакконтроль

напитки

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/97/842159792_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6460de1c44bc4c66b2f07461e6d22e4a.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Розничные продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-августе 2025 года снизились на 88,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,214 миллиона декалитров, свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля. Всего за этот период было продано 132,553 миллиона алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 11,4% меньше, чем в период с января по август 2024 года. Так, по данным ведомства, продажи спиртных напитков крепостью выше 9% снизились на 1,2% - до 77,26 миллиона декалитров. Продажи водки сократились на 3,9% - до 47,826 миллиона декалитров, а коньяка - на 9,6%, до 8,196 миллиона декалитров. Объем проданных ликеро-водочных изделий, напротив, показал рост в 15% в годовом выражении - до 11,874 миллиона декалитров, продажи других спиртных напитков увеличились на 4,2% - до 9,362 миллиона декалитров. Согласно представленным данным, продажи виноградных вин в отчетном периоде снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,303 миллиона декалитров. Объем реализации игристых вин уменьшился на 2,8% и составил 13,098 миллиона декалитров. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8% - до 1,811 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20250911/rossiya-862155903.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росалкогольтабакконтроль, напитки