Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan. "Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил премьер перед судьями, которого цитирует Kan. По данным 12-го канала израильского телевидения, премьер-министр также выразил недовольство, что слушания в такой день продлятся более 8 часов.
