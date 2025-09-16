https://1prime.ru/20250916/netanyakhu-862330035.html

Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщили СМИ

Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщили СМИ - 16.09.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщили СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T10:56+0300

2025-09-16T10:56+0300

2025-09-16T10:56+0300

политика

общество

газа

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan. "Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил премьер перед судьями, которого цитирует Kan. По данным 12-го канала израильского телевидения, премьер-министр также выразил недовольство, что слушания в такой день продлятся более 8 часов.

https://1prime.ru/20250916/oon-862329777.html

газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , газа, израиль, биньямин нетаньяху