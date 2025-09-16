https://1prime.ru/20250916/netanyakhu-862359748.html

Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом

Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом - 16.09.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T21:17+0300

2025-09-16T21:17+0300

2025-09-16T21:17+0300

политика

мировая экономика

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/64/841916450_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_c0f7018c791ff99132612bb50b85159d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября. "Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250916/gutterresh-862354366.html

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп