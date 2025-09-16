Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250916/netanyakhu-862359748.html
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом - 16.09.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:17+0300
2025-09-16T21:17+0300
политика
мировая экономика
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/64/841916450_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_c0f7018c791ff99132612bb50b85159d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября. "Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
https://1prime.ru/20250916/gutterresh-862354366.html
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/64/841916450_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f01505479ea6a771aba94f4e71a92c67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
21:17 16.09.2025
 
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом

Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его на встречу в Белый дом 29 сентября

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября.
"Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
Антониу Гутерреш
Гутерреш готов ко встрече с Нетаньяху
19:57
 
ПолитикаМировая экономикаИЗРАИЛЬСШАБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала