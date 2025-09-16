https://1prime.ru/20250916/netanyakhu-862359748.html
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом - 16.09.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:17+0300
2025-09-16T21:17+0300
2025-09-16T21:17+0300
политика
мировая экономика
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября. "Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
израиль
сша
Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его в Белый дом
