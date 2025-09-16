Индекс Nikkei впервые превысил отметку в 45 тысяч пунктов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-16T06:55+0300
2025-09-16T06:55+0300
ТОКИО, 16 сен – ПРАЙМ. Индекс Nikkei в ходе торгов на Токийской бирже во вторник впервые превысил отметку в 45 тысяч пунктов, отыгрывая динамику котировок в США, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вскоре после открытия вырос на 287,26 пункта по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу до отметки в 45 055,38 пункта. По состоянию на 12.30 по местному времени (06.30 мск) индекс находится на отметке в 44 904,13 пункта. Торги в понедельник не проводились в связи с национальным праздником.
06:55 16.09.2025
 
ТОКИО, 16 сен – ПРАЙМ. Индекс Nikkei в ходе торгов на Токийской бирже во вторник впервые превысил отметку в 45 тысяч пунктов, отыгрывая динамику котировок в США, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вскоре после открытия вырос на 287,26 пункта по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу до отметки в 45 055,38 пункта.
По состоянию на 12.30 по местному времени (06.30 мск) индекс находится на отметке в 44 904,13 пункта.
Торги в понедельник не проводились в связи с национальным праздником.
 
