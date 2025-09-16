Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения - 16.09.2025
В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения
В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения
Участникам СВО и их детям в Калининградской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова будут компенсировать стоимость обучения в профтехучилищах и... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Участникам СВО и их детям в Калининградской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова будут компенсировать стоимость обучения в профтехучилищах и колледжах, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Уточняется, что прокуратура Калининградской области по поручению Игоря Краснова проанализировала ситуацию в сфере предоставления мер социальной поддержки детям участников специальной военной операции при получении профессионального образования. По итогам работы было принято решение обратиться к губернатору с предложением полностью возмещать стоимость обучения по программам среднего профессионального образования на платной основе. "После рассмотрения рекомендации прокуратуры подписано постановление, предусматривающее компенсацию стоимости обучения в профтехучилищах и колледжах не только для детей, но и для самих участников спецоперации", - говорится в сообщении.
Общество , РФ, участники СВО, Игорь Краснов
08:33 16.09.2025
 
В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения

В Калининградской области участникам СВО и их детям компенсируют стоимость обучения

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Участникам СВО и их детям в Калининградской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова будут компенсировать стоимость обучения в профтехучилищах и колледжах, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Уточняется, что прокуратура Калининградской области по поручению Игоря Краснова проанализировала ситуацию в сфере предоставления мер социальной поддержки детям участников специальной военной операции при получении профессионального образования.
По итогам работы было принято решение обратиться к губернатору с предложением полностью возмещать стоимость обучения по программам среднего профессионального образования на платной основе. "После рассмотрения рекомендации прокуратуры подписано постановление, предусматривающее компенсацию стоимости обучения в профтехучилищах и колледжах не только для детей, но и для самих участников спецоперации", - говорится в сообщении.
