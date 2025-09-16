В Калининградской области участникам СВО компенсируют стоимость обучения

https://1prime.ru/20250916/obuchenie-862325807.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Участникам СВО и их детям в Калининградской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова будут компенсировать стоимость обучения в профтехучилищах и колледжах, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Уточняется, что прокуратура Калининградской области по поручению Игоря Краснова проанализировала ситуацию в сфере предоставления мер социальной поддержки детям участников специальной военной операции при получении профессионального образования. По итогам работы было принято решение обратиться к губернатору с предложением полностью возмещать стоимость обучения по программам среднего профессионального образования на платной основе. "После рассмотрения рекомендации прокуратуры подписано постановление, предусматривающее компенсацию стоимости обучения в профтехучилищах и колледжах не только для детей, но и для самих участников спецоперации", - говорится в сообщении.

