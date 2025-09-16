Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
политика
общество
газа
израиль
оон
ЖЕНЕВА, 16 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом, говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. "Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - говорится в докладе комиссии, опубликованном во вторник.
газа
израиль
Новости
общество , газа, израиль, оон
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, ООН
10:46 16.09.2025
 
Комиссия ООН в докладе признала, что действия Израиля в Газе являются геноцидом

© РИА Новости | Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом, говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.
"Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - говорится в докладе комиссии, опубликованном во вторник.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал жителей Израиля готовиться к изоляции в экономике
Вчера, 16:55
 
Политика Общество Газа ИЗРАИЛЬ ООН
 
 
