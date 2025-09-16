https://1prime.ru/20250916/oon-862329777.html

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

ЖЕНЕВА, 16 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом, говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. "Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - говорится в докладе комиссии, опубликованном во вторник.

