Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
ЖЕНЕВА, 16 сен – ПРАЙМ. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом, говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. "Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - говорится в докладе комиссии, опубликованном во вторник.
