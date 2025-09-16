https://1prime.ru/20250916/otpusk-862340026.html
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска в России
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска в России - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска в России
Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:59+0300
2025-09-16T14:59+0300
2025-09-16T14:59+0300
госдума
россия
общество
отпуск
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду"). "Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной думы (внести законопроект – прим. авт.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан)", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, сейчас в РФ увеличилась сложность работы и нагрузки на работников, в также ответственность для них, число и сложность задач. "Отпуск нужно увеличивать…35 дней все зависимости от возраста и стажа", - добавил депутат. -0-
https://1prime.ru/20250916/gosduma-862328875.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, россия, общество , отпуск
Госдума, РОССИЯ, Общество , отпуск
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска в России
В ГД внесут законопроект об увеличении отпуска в России до 35 дней
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду").
"Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной думы (внести законопроект – прим. авт.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан)", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, сейчас в РФ увеличилась сложность работы и нагрузки на работников, в также ответственность для них, число и сложность задач.
"Отпуск нужно увеличивать…35 дней все зависимости от возраста и стажа", - добавил депутат. -0-
В ГД предложили освободить призывников от испытания при приеме на работу