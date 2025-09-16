https://1prime.ru/20250916/palestina-862330501.html
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре - 16.09.2025, ПРАЙМ
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре
Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:08+0300
2025-09-16T11:08+0300
2025-09-16T11:08+0300
политика
палестина
москва
мировая экономика
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/80186/19/801861951_0:616:1451:1432_1920x0_80_0_0_cc5da397d5f252db457a9652d4e0d0eb.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
https://1prime.ru/20250915/grossi-862293962.html
палестина
москва
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80186/19/801861951_0:480:1451:1568_1920x0_80_0_0_e4cf3eb3456c3d76f4f24d82df9e84b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, москва, мировая экономика, ближний восток
Политика, ПАЛЕСТИНА, МОСКВА, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре
Лидер Палестины Аббас примет участие в российско-арабском саммите в октябре в Москве
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве