Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре - 16.09.2025
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
11:08 16.09.2025
 
Президент Палестины примет участие в российско-арабском саммите в октябре

Лидер Палестины Аббас примет участие в российско-арабском саммите в октябре в Москве

© РИА Новости . Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в российско-арабском саммите в середине октября в российской столице, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Конечно, будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об участии Аббаса в саммите.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве
