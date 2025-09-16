Пенсии в новых регионах России выросли на 100%, в ДНР и ЛНР - на 81%

https://1prime.ru/20250916/pensija-862321668.html
СИРИУС, 16 сен - ПРАЙМ. Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике - на 81%, а в Луганской Народной Республике - на 62%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В каждом субъекте свой размер, например в Запорожской области средний размер федеральной пенсии сейчас составляет 21,2 тысячи рублей. Почти такая же в Херсонской области, это более чем на 100% больше, чем был до этого. До этого региональная пенсия составляла в Запорожье порядка 10 тысяч рублей", - сказал Чирков.
Он отметил, что самые высокие пенсии в новых регионах получают жители Донецкой Народной Республики - в среднем 24,1 тысяч рублей в месяц, что на 81% выше, чем было до интеграции в российскую пенсионную систему. Средний размер выплат в Луганской Народной Республике составляет 23,6 тысяч рублей - на 62% больше, чем было.
По данным Чиркова, на сегодняшний день в новых регионах России назначено уже почти 1,7 миллиона пенсий. При этом 100 тысяч человек все еще получают региональную пенсию, поскольку в прежней системе пенсионный возраст наступал раньше.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 сентября.
