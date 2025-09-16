Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/peregovory-862327488.html
Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению
Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению
Индия и США начали во вторник в Нью-Дели новый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, сообщает агентство АНИ. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T09:43+0300
2025-09-16T09:43+0300
экономика
индия
сша
дональд трамп
мировая экономика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия и США начали во вторник в Нью-Дели новый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, сообщает агентство АНИ. "Помощник торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Брендан Линч прибыл во вторник в министерство торговли и промышленности Индии в столице страны. Американская группа под руководством Линча находится в Индии, чтобы возобновить переговоры с главным переговорщиком Индии и специальным секретарем министерства торговли Раджешем Агравалом, а также другими индийскими официальными лицами по двустороннему торговому соглашению", - сообщает агентство Ранее планировалось, что очередной раунд торговых переговоров должен был пройти с 25 по 29 августа, но переговоры были отложены на фоне введения США тарифов в отношении товаров из Индии. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
https://1prime.ru/20250915/sdelka-862289907.html
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, сша, дональд трамп, мировая экономика, ес
Экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, ЕС
09:43 16.09.2025
 
Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению

ANI: в Нью-Дели начался новый раунд переговоров Индии и США по торговому соглашению

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия и США начали во вторник в Нью-Дели новый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, сообщает агентство АНИ.
"Помощник торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Брендан Линч прибыл во вторник в министерство торговли и промышленности Индии в столице страны. Американская группа под руководством Линча находится в Индии, чтобы возобновить переговоры с главным переговорщиком Индии и специальным секретарем министерства торговли Раджешем Агравалом, а также другими индийскими официальными лицами по двустороннему торговому соглашению", - сообщает агентство
Ранее планировалось, что очередной раунд торговых переговоров должен был пройти с 25 по 29 августа, но переговоры были отложены на фоне введения США тарифов в отношении товаров из Индии.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Рис
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией
Вчера, 09:41
 
ЭкономикаИНДИЯСШАДональд ТрампМировая экономикаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала