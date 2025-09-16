https://1prime.ru/20250916/peregovory-862327488.html

Индия и США возобновили переговоры по торговому соглашению

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия и США начали во вторник в Нью-Дели новый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, сообщает агентство АНИ. "Помощник торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Брендан Линч прибыл во вторник в министерство торговли и промышленности Индии в столице страны. Американская группа под руководством Линча находится в Индии, чтобы возобновить переговоры с главным переговорщиком Индии и специальным секретарем министерства торговли Раджешем Агравалом, а также другими индийскими официальными лицами по двустороннему торговому соглашению", - сообщает агентство Ранее планировалось, что очередной раунд торговых переговоров должен был пройти с 25 по 29 августа, но переговоры были отложены на фоне введения США тарифов в отношении товаров из Индии. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

