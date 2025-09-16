Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал слова генпрокурора Румынии о вмешательстве в выборы - 16.09.2025
Песков прокомментировал слова генпрокурора Румынии о вмешательстве в выборы
2025-09-16T20:07+0300
2025-09-16T20:07+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии. Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами. Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии.
Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами.
Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения
НАТО организует в Румынии масштабные международные учения
11 сентября, 13:10
 
