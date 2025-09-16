https://1prime.ru/20250916/peskov-862355002.html

Песков прокомментировал слова генпрокурора Румынии о вмешательстве в выборы

Песков прокомментировал слова генпрокурора Румынии о вмешательстве в выборы - 16.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал слова генпрокурора Румынии о вмешательстве в выборы

Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T20:07+0300

2025-09-16T20:07+0300

2025-09-16T20:07+0300

политика

мировая экономика

румыния

вашингтон

москва

дмитрий песков

кэлин джорджеску

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии. Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами. Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.

https://1prime.ru/20250911/nato--862123209.html

румыния

вашингтон

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, румыния, вашингтон, москва, дмитрий песков, кэлин джорджеску, конституционный суд