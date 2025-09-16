Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы бюджета Петербурга в 2026 году составят почти 1,5 трлн рублей - 16.09.2025
Доходы бюджета Петербурга в 2026 году составят почти 1,5 трлн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году ожидаются в объеме почти 1,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора города. "Согласно проекту закона "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", ожидается, что доходы бюджета города увеличатся с 1,453 триллиона рублей в 2026 году до 1,698 триллиона рублей в 2028 году. Темпы роста доходов запланированы на уровне 104,7% в 2026 году, 107,4% в 2027 году и 108,8% в 2028 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что стабильную основу доходной части бюджета – более 90% – составляют налоговые поступления. Ключевыми источниками в 2026 году станут налог на доходы физических лиц – 671,1 миллиарда рублей (46% всех доходов) с темпом роста 110,5% к 2025 году, а также налог на прибыль организаций – 377,9 миллиарда рублей (26% доходов) с положительной динамикой в 102,9% к 2025 году. Такая структура доходов обеспечивает устойчивость бюджета, позволяя уверенно планировать масштабные социальные и инфраструктурные расходы. Наиболее значимые объемы финансирования будут направлены на реализацию следующих государственных программ: развитие транспортной системы – 384,3 миллиарда рублей (23,4% расходов), развитие образования – 343,1 миллиарда рублей (20,9%), развитие здравоохранения – 235,3 миллиарда рублей (14,3%), социальная поддержка граждан – 183,1 миллиарда рублей (11,1%), обеспечение доступным жильем и ЖКУ – 100,1 миллиарда рублей (6,1%). "Проект бюджета основан на принципах устойчивости и социальной ориентированности. Стабильный рост доходов, который мы ожидаем благодаря развитию экономики и добросовестной работе налогоплательщиков, позволяет нам безотлагательно решать самые насущные вопросы петербуржцев. Этот финансовый план – наш ответ на ключевые запросы горожан. Мы целенаправленно инвестируем в то, что реально меняет качество жизни: в современные школы и больницы, в удобный и доступный транспорт, в комфортную городскую среду и надежную социальную поддержку. Мы сохраняем курс на устойчивое развитие и исполнение всех социальных обязательств, делая наш город еще более привлекательным для жизни, работы и инвестиций", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что значительный объем бюджетных инвестиций – 848 миллиардов рублей на три года (из них 262,7 миллиарда рублей в 2026 году) – предусмотрен Адресной инвестиционной программой. Эти средства будут направлены на реализацию крупнейших инфраструктурных проектов, определяющих будущий облик города. Впервые в отдельном приложении по поручению губернатора собраны "зеленые" расходы бюджета – ресурсы, направленные на обеспечение экологического благополучия Петербурга. Неизменным приоритетом также остаются национальные проекты, утвержденные президентом России. На их реализацию в следующие три года предусмотрено 135,6 миллиарда рублей. Основные параметры бюджета Петербурга на ближайшие три года следующие: доходы в 2026 году составят 1,453 триллиона рублей, расходы – 1,642 триллиона рублей, доходы в 2027 году – 1,561 триллиона рублей, расходы – 1,686 триллиона рублей, доходы в 2028 году – 1,698 триллиона рублей, расходы – 1,768 триллиона рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году ожидаются в объеме почти 1,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора города.
"Согласно проекту закона "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", ожидается, что доходы бюджета города увеличатся с 1,453 триллиона рублей в 2026 году до 1,698 триллиона рублей в 2028 году. Темпы роста доходов запланированы на уровне 104,7% в 2026 году, 107,4% в 2027 году и 108,8% в 2028 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стабильную основу доходной части бюджета – более 90% – составляют налоговые поступления. Ключевыми источниками в 2026 году станут налог на доходы физических лиц – 671,1 миллиарда рублей (46% всех доходов) с темпом роста 110,5% к 2025 году, а также налог на прибыль организаций – 377,9 миллиарда рублей (26% доходов) с положительной динамикой в 102,9% к 2025 году. Такая структура доходов обеспечивает устойчивость бюджета, позволяя уверенно планировать масштабные социальные и инфраструктурные расходы.
Наиболее значимые объемы финансирования будут направлены на реализацию следующих государственных программ: развитие транспортной системы – 384,3 миллиарда рублей (23,4% расходов), развитие образования – 343,1 миллиарда рублей (20,9%), развитие здравоохранения – 235,3 миллиарда рублей (14,3%), социальная поддержка граждан – 183,1 миллиарда рублей (11,1%), обеспечение доступным жильем и ЖКУ – 100,1 миллиарда рублей (6,1%).
"Проект бюджета основан на принципах устойчивости и социальной ориентированности. Стабильный рост доходов, который мы ожидаем благодаря развитию экономики и добросовестной работе налогоплательщиков, позволяет нам безотлагательно решать самые насущные вопросы петербуржцев. Этот финансовый план – наш ответ на ключевые запросы горожан. Мы целенаправленно инвестируем в то, что реально меняет качество жизни: в современные школы и больницы, в удобный и доступный транспорт, в комфортную городскую среду и надежную социальную поддержку. Мы сохраняем курс на устойчивое развитие и исполнение всех социальных обязательств, делая наш город еще более привлекательным для жизни, работы и инвестиций", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что значительный объем бюджетных инвестиций – 848 миллиардов рублей на три года (из них 262,7 миллиарда рублей в 2026 году) – предусмотрен Адресной инвестиционной программой. Эти средства будут направлены на реализацию крупнейших инфраструктурных проектов, определяющих будущий облик города.
Впервые в отдельном приложении по поручению губернатора собраны "зеленые" расходы бюджета – ресурсы, направленные на обеспечение экологического благополучия Петербурга.
Неизменным приоритетом также остаются национальные проекты, утвержденные президентом России. На их реализацию в следующие три года предусмотрено 135,6 миллиарда рублей.
Основные параметры бюджета Петербурга на ближайшие три года следующие: доходы в 2026 году составят 1,453 триллиона рублей, расходы – 1,642 триллиона рублей, доходы в 2027 году – 1,561 триллиона рублей, расходы – 1,686 триллиона рублей, доходы в 2028 году – 1,698 триллиона рублей, расходы – 1,768 триллиона рублей.
