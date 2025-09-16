В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни

https://1prime.ru/20250916/podmoskove-862322948.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона. "Для проведения сева озимых культур важным условием является достаточное увлажнение почвы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки, которые благоприятно скажутся на ход сева озимых культур" - рассказали в министерстве. Также там отметили, что дожди в период с сентября по октябрь способствуют равномерной обработке почвы, улучшают структуру посевного слоя и дальнейшее развитие урожая. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.

