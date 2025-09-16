Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/podmoskove-862322948.html
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни
Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T05:31+0300
2025-09-16T05:31+0300
сельское хозяйство
экономика
московская область
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862322948.jpg?1757989860
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона. "Для проведения сева озимых культур важным условием является достаточное увлажнение почвы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки, которые благоприятно скажутся на ход сева озимых культур" - рассказали в министерстве. Также там отметили, что дожди в период с сентября по октябрь способствуют равномерной обработке почвы, улучшают структуру посевного слоя и дальнейшее развитие урожая. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, московская область, рф, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, Экономика, Московская область, РФ, Дмитрий Патрушев
05:31 16.09.2025
 
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни

В Подмосковье в ближайшие дни ожидаются осадки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона.
"Для проведения сева озимых культур важным условием является достаточное увлажнение почвы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки, которые благоприятно скажутся на ход сева озимых культур" - рассказали в министерстве.
Также там отметили, что дожди в период с сентября по октябрь способствуют равномерной обработке почвы, улучшают структуру посевного слоя и дальнейшее развитие урожая.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМосковская областьРФДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала