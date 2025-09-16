https://1prime.ru/20250916/podmoskove-862322948.html
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни
Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T05:31+0300
2025-09-16T05:31+0300
2025-09-16T05:31+0300
сельское хозяйство
экономика
московская область
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862322948.jpg?1757989860
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона.
"Для проведения сева озимых культур важным условием является достаточное увлажнение почвы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки, которые благоприятно скажутся на ход сева озимых культур" - рассказали в министерстве.
Также там отметили, что дожди в период с сентября по октябрь способствуют равномерной обработке почвы, улучшают структуру посевного слоя и дальнейшее развитие урожая.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, московская область, рф, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, Экономика, Московская область, РФ, Дмитрий Патрушев
В Подмосковье рассказали о погоде в ближайшие дни
В Подмосковье в ближайшие дни ожидаются осадки
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Осадки, которые ожидаются в ближайшее время в Московской области, благоприятно скажутся на севе озимых культур, рассказали РИА Новости в минсельхозе региона.
"Для проведения сева озимых культур важным условием является достаточное увлажнение почвы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки, которые благоприятно скажутся на ход сева озимых культур" - рассказали в министерстве.
Также там отметили, что дожди в период с сентября по октябрь способствуют равномерной обработке почвы, улучшают структуру посевного слоя и дальнейшее развитие урожая.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в сентябре сообщал, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерна, прогноз урожая в 135 миллионов тонн по итогам года сохраняется.