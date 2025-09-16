Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции
Полиция задержала 14 человек, в том числе руководство холдинга Investco, по подозрению в биржевых манипуляциях, сообщило во вторник госагентство Anadolu. | 16.09.2025, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 16 сен - ПРАЙМ. Полиция задержала 14 человек, в том числе руководство холдинга Investco, по подозрению в биржевых манипуляциях, сообщило во вторник госагентство Anadolu. Генпрокуратура Стамбула сообщила о возбуждении уголовных дел по обвинению в нарушении Закона о рынке капитала в отношении подозреваемых, являющихся должностными лицами Investco Holding, которые, как было установлено, отмывали нелегально полученные доходы с помощью биржи Стамбула и других инвестиционных органов. Поводом для проверки стали аномальные колебания в цене акций и объеме сделок, в результате которых пострадали мелкие инвесторы, отмечает агентство. "14 задержанных по делу доставлены в стамбульское отделение полиции на улице Ватан", - пишет агентство.
13:47 16.09.2025
 
В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции

Anadolu: полиция в Стамбуле задержала 14 человек за биржевые манипуляции

СТАМБУЛ, 16 сен - ПРАЙМ. Полиция задержала 14 человек, в том числе руководство холдинга Investco, по подозрению в биржевых манипуляциях, сообщило во вторник госагентство Anadolu.
Генпрокуратура Стамбула сообщила о возбуждении уголовных дел по обвинению в нарушении Закона о рынке капитала в отношении подозреваемых, являющихся должностными лицами Investco Holding, которые, как было установлено, отмывали нелегально полученные доходы с помощью биржи Стамбула и других инвестиционных органов.
Поводом для проверки стали аномальные колебания в цене акций и объеме сделок, в результате которых пострадали мелкие инвесторы, отмечает агентство.
"14 задержанных по делу доставлены в стамбульское отделение полиции на улице Ватан", - пишет агентство.
Заголовок открываемого материала