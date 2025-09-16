https://1prime.ru/20250916/politsiya-862336446.html

В Стамбуле задержали 14 человек за биржевые манипуляции

стамбул

полиция

СТАМБУЛ, 16 сен - ПРАЙМ. Полиция задержала 14 человек, в том числе руководство холдинга Investco, по подозрению в биржевых манипуляциях, сообщило во вторник госагентство Anadolu. Генпрокуратура Стамбула сообщила о возбуждении уголовных дел по обвинению в нарушении Закона о рынке капитала в отношении подозреваемых, являющихся должностными лицами Investco Holding, которые, как было установлено, отмывали нелегально полученные доходы с помощью биржи Стамбула и других инвестиционных органов. Поводом для проверки стали аномальные колебания в цене акций и объеме сделок, в результате которых пострадали мелкие инвесторы, отмечает агентство. "14 задержанных по делу доставлены в стамбульское отделение полиции на улице Ватан", - пишет агентство.

стамбул

стамбул, полиция