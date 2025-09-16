https://1prime.ru/20250916/posledstvija-862321835.html
В "Здоровом Отечестве" оценили последствия запрета вейпов
В "Здоровом Отечестве" оценили последствия запрета вейпов
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Полный запрет вейпов в России может сэкономить российскому бюджету до 500 миллиардов рублей ежегодно, что в десятки раз превышает возможные потери доходов от акцизов, заявила РИА Новости лидер общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.
"Полный запрет вейпов - это не только вопрос здоровья нации, но и жесткая экономическая необходимость. Потенциальные потери от роста заболеваемости, 500 миллиардов рублей в год, в десятки раз превышают мизерные доходы от акцизов - 50 миллиардов рублей в год. Запретив опасную продукцию, государство не потеряет 156 миллиардов рублей за три года, а сэкономит триллионы, предотвратив масштабную нагрузку на систему здравоохранения и сохранив здоровье будущих поколений", - сказала Лещинская.
По ее мнению, планируемое введение акцизов на электронные сигареты является каплей в море по сравнению с колоссальными расходами, которые понесет государственный бюджет на лечение заболеваний, вызванных вейпингом.
"По расчетам министерства финансов, введение акциза на никотиновое сырье и смеси принесет в казну лишь 50 миллиардов рублей в 2025 году и около 156 миллиардов за три года. Эти цифры меркнут перед грядущей финансовой нагрузкой на систему здравоохранения", - отметила общественница.
Она подчеркнула, что уже в 2025 году только на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гепатитом бюджет выделит 77,4 миллиарда рублей, но именно вейпинг, приобретающий масштабы эпидемии среди подростков, ведет к взрывному росту числа больных.
"Например, при консервативном прогнозе в 15 миллионов больных диабетом второго типа через 10-15 лет ежегодные затраты только на их лечение составят 300-350 миллиардов рублей. С учетом же лечения всей гаммы сопутствующих патологий - от болезней легких и неврологических расстройств до онкологии - совокупное финансовое бремя на бюджет может превышать 500 миллиардов рублей ежегодно", - заключила Лещинская.
