Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство изменило бланк благодарности - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/pravitelstvo-862360817.html
Правительство изменило бланк благодарности
Правительство изменило бланк благодарности - 16.09.2025, ПРАЙМ
Правительство изменило бланк благодарности
Российский кабмин изменил бланк правительственной благодарности, заменив изображение Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве российским гербом. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:37+0300
2025-09-16T21:37+0300
россия
общество
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_955b37468749e5635a0fde30bea2923c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский кабмин изменил бланк правительственной благодарности, заменив изображение Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве российским гербом. Изменения внесли в постановление "О почетной грамоте правительства РФ и благодарности правительства РФ" от 2009 года. Этот документ содержит образцы соответствующих бланков. Раньше в верхней части бланка благодарности размещалось изображение Дома правительства на Краснопресненской набережной, в верхнем левом углу располагался российский триколор. В центре был напечатан текст: "Благодарность правительства Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, теперь в верхней части бланка по центру будет размещено изображение герба России, а ниже надписи "Правительство Российской Федерации" и "Благодарность".
https://1prime.ru/20250915/putin-862311500.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7f3b1aa9c7b5f64a9b44946880a5416a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ
21:37 16.09.2025
 
Правительство изменило бланк благодарности

Правительство России изменило бланк официальной благодарности

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Дом Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский кабмин изменил бланк правительственной благодарности, заменив изображение Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве российским гербом.
Изменения внесли в постановление "О почетной грамоте правительства РФ и благодарности правительства РФ" от 2009 года. Этот документ содержит образцы соответствующих бланков.
Раньше в верхней части бланка благодарности размещалось изображение Дома правительства на Краснопресненской набережной, в верхнем левом углу располагался российский триколор. В центре был напечатан текст: "Благодарность правительства Российской Федерации".
Согласно внесенным изменениям, теперь в верхней части бланка по центру будет размещено изображение герба России, а ниже надписи "Правительство Российской Федерации" и "Благодарность".
Президент Владимир Путин
Путин дал поручения правительству по развитию экономики
Вчера, 18:22
 
РОССИЯОбществоМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала