Правительство изменило бланк благодарности
Правительство изменило бланк благодарности - 16.09.2025, ПРАЙМ
Правительство изменило бланк благодарности
Российский кабмин изменил бланк правительственной благодарности, заменив изображение Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве российским гербом. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:37+0300
2025-09-16T21:37+0300
2025-09-16T21:37+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский кабмин изменил бланк правительственной благодарности, заменив изображение Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве российским гербом. Изменения внесли в постановление "О почетной грамоте правительства РФ и благодарности правительства РФ" от 2009 года. Этот документ содержит образцы соответствующих бланков. Раньше в верхней части бланка благодарности размещалось изображение Дома правительства на Краснопресненской набережной, в верхнем левом углу располагался российский триколор. В центре был напечатан текст: "Благодарность правительства Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, теперь в верхней части бланка по центру будет размещено изображение герба России, а ниже надписи "Правительство Российской Федерации" и "Благодарность".
