В АКОРТ отметили снижение цен на ряд продуктов в августе

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость картофеля "первой цены" в российской рознице уменьшилась в августе 2025 года на 42% по сравнению с июлем, морковь подешевела на 31,5%, яблоки - на 16%, тушка цыплёнка-бройлера - на 3,3%, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В августе снижение цен отмечено на товары в 13 из 25 категорий продуктов первой необходимости. Наиболее заметно снизились цены на овощи борщевого набора: картофель "первой цены" относительно июля подешевел на 42%, морковь - на 31,5%, белокочанная капуста - на 27%, лук - на 24%, свекла - на 18%", - говорится в сообщении. "Помимо овощей борщевого набора в сетевой рознице подешевели сезонные яблоки (-16%), тушка цыплёнка-бройлера (-3,3%), поваренная соль (-1,4%), сливочное масло (-1,7%), пшеничная мука (-1,5%), вермишель (-1%). В пределах одного процента снизились цены на баранину "первой цены" и подсолнечное масло", - добавляется там. Также отмечается, что в целом социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях в августе подешевели на 1,84% по сравнению с прошлым месяцем. При этом средняя наценка ритейлеров на категорию "первой цены" составила 2,8%, что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Она также снизилась на 1,1 процентного пункта к июлю текущего года. "По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в августе продавались 7 из 25 категорий продуктов первой необходимости: сезонные яблоки (-8,6%), сахар-песок (-7,5%), тушка цыплёнка-бройлера (-6,2%), белокочанная капуста (-2,6%), куриные яйца (-1,2%), подсолнечное масло (-1,2%) и рис (-0,3%)", - рассказали в ассоциации. В то же время в АКОРТ поделились, что инвестиции крупных ритейлеров в сдерживание цен на продукты "первой цены" в категории "Тушка цыплёнка-бройлера" в августе составили почти 12 рублей на каждый продаваемый килограмм, в категории "Сезонные яблоки" - 10 рублей на килограмм, в категории "сахар-песок" - 5 рублей на килограмм. "Сезонная дефляция цен на овощи борщевого набора в торговых сетях усилилась благодаря мерам поддержки со стороны ритейлеров - розничные цены на них снижались быстрее и в большем объеме, чем закупочные", - пояснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, слова которого приводятся в сообщении. "Дополнительно торговые сети поддержали ключевые продовольственные категории: увеличили инвестиции в доступные цены на сахар в период высокого спроса в сезон домашних заготовок, сдерживали цены на яблоки перед началом сбора нового урожая и обеспечивали стабильно низкую стоимость куриного мяса и яйца", - заключил он.

